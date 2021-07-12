Центризбирком РФ нашел недостатки в документах "Коммунистов России" и "Новых людей"

Центральная избирательная комиссия России обнаружила недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в предстоящих выборах в Госдуму от партий "Коммунисты России" и "Новые люди" по одномандатным округам.

Ряд нарушений в документах у "Коммунистов России" связаны с отсутствием подписей кандидатов. Также выявлены отличия паспортных и заявленных личных данных. Всего выявлено четыре нарушения.

Часть нарушений партии "Новые люди" неустранимы. К примеру, не подписаны заявления о согласии баллотироваться, а также не предоставлены сведения о заграничном имуществе, о супругах и детях кандидатов. Всего выявлено более ста нарушений в предоставленных документах.

"Новые люди" и "Коммунисты России" должны не позднее 13 июля предоставить в комиссию исправленные документы, пишет "Интерфакс".

Тем временем, ЦИК России 11 июля заверила списки партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Также принято решение об открытии специальных избирательных счетов партий для ведения кампании.

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