Центризбирком РФ заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России 11 июля заверила списки партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Также принято решение об открытии специальных избирательных счетов партий для ведения кампании.

Так, ЦИК заверил федеральный список партии "ЕР" из 395 человек и список из 219 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы 12 уполномоченных представителей партии, а также пять уполномоченных по финансовым вопросам.

Избирком заверил федеральный список кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" из 302 человек, а также список из 222 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы десять уполномоченных представителей партии, а также один уполномоченный по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Также заверен федеральный список всех кандидатов от КПРФ в количестве 345 человек и список из 225 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы 27 уполномоченных представителей КПРФ, а также 17 уполномоченных по финансовым вопросам, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 7 июля ЦИК зарегистрировала списки ЛДПР на выборах в Госдуму, а КПРФ и СРЗП велела исправить недостатки.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.