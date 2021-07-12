12 Июля 2021
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Сборная Италии по футболу - чемпион Европы-2020 (2021) | Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Сборная Италии по футболу во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

Сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы-2020.

Решающий матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против сборной Англии завершился в основное время вничью - 1:1. Голы забивали Люк Шоу (2 мин.) и Леонардо Бонуччи (67 мин.). В дополнительное время забитых мячей не было. Серия пенальти завершилась в пользу итальянцев - 3:2.

Для сборной Италии, четырёхкратного чемпиона мира, это второй успех на первенстве Европы (после "золота" 1968 года), ещё дважды "скуадра адзурра" проигрывала в финалах континентальных чемпионатов (2000, 2012).

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Англии, сборная Италии, финал, кубок



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