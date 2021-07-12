12 Июля 2021
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Коллаж с Дмитрием Рогозиным. (2021) | Фото: скриншот / Twitter / Известия

Рогозин выразил надежду, что "олигархи-миллиардеры" начнут тратить деньги на космические технологии

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал знаковым событием суборбитальный полет космоплана Unity 22 с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Директор российской госкорпорации выразил надежду, что отечественные "олигархи-миллиардеры" начнут тратить деньги на космические технологии.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе ",— написал Рогозин в Telegram.

При этом суборбитальный полет он назвал знаковым событием "с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса ".

Напомним, космолет Unity от компании Virgin Galactic произвел посадку в космопорте "Америка" в Нью-Мехико после суборбитального полета.

На высоте около 15 км космолет отделился и отправился на высоту около 100 км. Аппарат достиг границы между земной атмосферой и космосом.

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Теги: Рогозин, олигархи, космос, Unity, Ричард Брэнсон



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Ранее 11.07.2021 18:32 Мск Частный космолет Unity начал суборбитальный полет с экипажем на борту


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