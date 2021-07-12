Космолет Unity с Брэнсоном вернулся после суборбитального полета

Космолет Unity от компании Virgin Galactic произвел посадку в космопорте "Америка" в Нью-Мехико после суборбитального полета.

На борту находился основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. На высоте около 15 км космолет отделился и отправился на высоту около 100 км. Аппарат достиг границы между земной атмосферой и космосом.

Через восемь дней в космос отправится владелец компании Blue Origin, бывший глава Amazon. миллиардер Джефф Безос. Он полетит на корабле New Shepard своей компании.