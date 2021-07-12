12 Июля 2021
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Политика За рубежом
Светлана Тихановская (2020) | Фото: YouTube / Cтрана для жизни

Литва не будет выдавать Тихановскую Белоруссии

Литва направила Белоруссии документы, в которых говорится об отказе в выдаче Светланы Тихановской.

Как заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, в документах "нет никакой мотивировки" отказа. Он отметил, что по вопросу выдачи фигурантов уголовных дел у Белоруссии "хорошие результаты" с Россией, сообщает "БелТА".

Ранее Литва отказалась выдать Белоруссии Светлану Тихановскую. "Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", — заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.

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Теги: Литва, Тихановская, Белоруссия



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Ранее 25.05.2021 20:49 Мск Российская полиция больше не разыскивает белорусскую оппозиционерку Тихановскую


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