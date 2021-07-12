12 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Газпромнефть-Ямал

3 миллиона мальков сиговой рыбы выпустили в Иртыш по заказу "Газпромнефть-Ямала" 

Более 3 млн мальков сиговых пород рыб поселились в реках Обь-Иртышского бассейна в рамках экологической программы компании "Газпромнефть-Ямал". Мальки пеляди средней навески 0,8 граммов были запущены в Иртыш на территории Уватского района Тюменской области. Выпуск оценили, как удачный: молодь активная и жизнеспособная, сможет хорошо адаптироваться в естественных условиях и достигнет высокого коэффициента промыслового возврата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала", мальков по заказу компании вырастили в естественном озере Буренский Сор под наблюдением рыбоводов-ихтиологов Уватского центра аквакультуры ООО «МБМ». Традиционно водоем зарыбляют весной, чтобы к лету молодь была готова отправиться в "большое плавание". Пока мальки находятся в озере, водоем закрывают, чтобы защитить их от хищной рыбы. В таких условиях и на естественных кормах личинки достигают веса от 0,5 – 1,5 граммов. Затем жизнестойкая и приспособленная к дикой природе молодь покидает озеро и переходит в реку Иртыш, легко адаптируясь в естественной среде.

(2021)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Готовность мальков к выпуску определила комиссия, в которую вошли представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Учет молоди рыбы проводили бонитировочным методом: в акватории водоема сделано не менее двадцати обловов, чтобы выявить реальное количество и среднюю навеску мальков.

(2021)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Выпуск молоди промысловых видов рыб – это ежегодное мероприятие и важная часть экологической программы нашей компании. "Газпромнефть-Ямал" бережно относится к территориям своего присутствия и регулярно восполняет рыбные запасы Обь-Иртышского бассейна. Мы будем и дальше активно способствовать сохранению и восстановлению уникальной экосистемы региона", - рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Компания с 2015 года занимается пополнением водных биоресурсов арктического региона. За шесть лет по заказу предприятия выращено и отправлено в водоемы Обь-Иртышского бассейна свыше 40 миллионов экземпляров молоди муксуна, чира и пеляди.

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Теги: Газпром нефть, мальки, пелядь



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