12 Июля 2021
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены в августе

Строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце, заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt. Еще три месяца потребуется на получение различных сертификатов и на проведение тестов. Применительно к первой ветке, которая достроена, этот процесс уже начался. В этом году трубопровод может быть принят в эксплуатацию.

Варнинг считает, что "Северный поток - 2" через 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам, заявил Варниг. Уже проведены многообещающие предварительные исследования.

В настоящее же время процесс осложняется тем, что США угрожают санкциями различным сертификационным компаниям.

Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, он сказал: "Они стоили нам задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке".

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Теги: Северный поток, завершение работ



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