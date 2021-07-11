В Тбилиси проходит многотысячный митинг из-за смерти журналиста Лашкаравы, избитого на гей-параде

В Тбилиси у здания парламента проходит многотысячный митинг с требованием отставки правительства из-за смерти оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала большой резонанс в грузинском обществе, передает ТАСС.

Митингующие попытались войти в здание, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать. Протестующие, которых собралось порядка 100 человек, облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов. О задержанных пока не сообщается. Протестующие призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели, чтобы еще раз потребовать отставки правительства.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.