Су-30СМ и Су-27 перехватили американские самолеты над Черным морем

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 были подняты по тревоге в связи с приближением к российскому воздушному пространству американских самолетов.

По данным Минобороны, "сушки" перехватили борты ВВС США - самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США, передает ТАСС.

Известно, что радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа над Черным морем обнаружили приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.