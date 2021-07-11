Частный космолет Unity начал суборбитальный полет с экипажем на борту

Британский миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на корабле Unity, построенном его компанией Virgin Galactic. Космолет стартовал с первого частного космодрома в США Spaceport America в Нью-Мексико

Кроме 70-летнего бизнесмена в полет отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет. Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке.

Согласно плану экспедиции, корабль поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние "невесомости", которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.

Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.