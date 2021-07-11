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Происшествия Москва
Самолет, авиакомпания Россия, Тюмень (2017) | Фото: Айрат Исмагилов

С преподавателя консерватории, открывшего дверь самолета из-за жары, могут взыскать несколько сотен тысяч рублей

Ущерб, нанесенный авиакомпании "Россия" пассажиром, открывшим дверь самолета, могут оценить в несколько сотен тысяч рублей. Такой порядок цифр назвал эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов, слова которого приводит КП.

Отметим, Известия сообщают, что нарушителем оказался 42-летний преподаватель Московской государственной консерватории им.Чайковского.

Напомним, авиакомпания намерена взыскать с пассажира ущерб за задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что пассажирам рейса Москва - Анталья пришлось ждать вылета два часа и все это время в салоне не работала система кондиционирования. Закончилось томительное ожидание тем, что один из пассажиров взломал дверь самолета. В результате несанкционированного открывания люка, сработал аварийный трап.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что задержка рейса на момент выходки пассажира составляла всего 20 минут.

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Теги: авиакомпания россия, убытки, аварийный трап



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Ранее 11.07.2021 13:09 Мск С пассажира, который из-за духоты открыл дверь в самолете, взыщут убытки


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