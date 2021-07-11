В самом вакцинированном районе России снова начали болеть коронавирусом

В первом "свободном от ковида" районе России - Краснояружском районе Белгородской области снова стали болеть коронавирусом.

20 июня было объявлено, что Краснояружский район стал "свободным от ковида". Там полностью были привиты 56% взрослого населения, а на протяжении почти трех недель не было ни одного случая заболевания. Этот результат связывался с вакцинацией. В районе вакцинировали 100% от запланированного количества жителей, то есть регион досрочно выполнил план по вакцинации, отчитался департамент здравоохранения региона.

Однако РИА "Катюша" обратило внимание, что после этой новости о районе "забыли". Оказалось, неспроста. После 20 июня в районе прибавилось 9 заболевших. Это число невелико, но в районе проживают всего 14 тыс. человек. Общее накопленное число стало 291 вместо 282. Притом что с 22 мая там в течение месяца новых случаев не было. В итоге если до 20 июня на лечении было 22 человека, то сегодня 28.

Издание отмечает, что и в области, которая лидирует по темпам вакцинации (35% населения получили одну дозу, 24% - две), тоже растет заболеваемость. Регион на первом месте в России по числу получивших две дозы. Но число новых случаев там только увеличивается. Так, в течение мая выявлялось примерно по 60 случаев в день, сегодня - уже более 110. В результате Борисовскую ЦРБ полностью перепрофилировали под ковидный госпиталь. К сожалению, в России не ведется никакой статистики по привитым, поэтому делать статистически обоснованные выводы невозможно. Но эти факты игнорировать невозможно.

Факт роста заболеваемости после начала массовой вакцинации наблюдался и наблюдается во многих странах, в том числе в тех, где до начала вакцинации люди почти не болели. А в Индонезии смертность вакцинированных медиков за последний месяц в 7 раз превысила смертность невакцинированного населения, что ставит под вопрос необходимость массовой вакцинации.