11 Июля 2021
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Происшествия Москва
аэропорт самолеты (2006) | Фото: Накануне.ru

В московских аэропортах возникли огромные очереди из-за проверки COVID-документов

В московских аэропортах возникли огромные очереди из-за проверки необходимых для вылета COVID-документов. Второй день давка фиксируется в Шереметьево, сегодня сообщили про очереди и во Внуково.

В Шереметьево очереди стоят и на вылет и на прибытие - у пассажиров проверяют ПЦР-тесты, QR-коды, заполненные анкеты.

Во Внуково сегодня также заметили скопление людей, связанное с контролем коронавирусных документов.

Люди в очередях стоят без особого социального дистанцирования, в Москве установилась жаркая душная погода, поэтому многие и без масок.

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Теги: аэропорт, очередь, коронавирус, документы



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