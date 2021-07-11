В московских аэропортах возникли огромные очереди из-за проверки COVID-документов

В московских аэропортах возникли огромные очереди из-за проверки необходимых для вылета COVID-документов. Второй день давка фиксируется в Шереметьево, сегодня сообщили про очереди и во Внуково.

В Шереметьево очереди стоят и на вылет и на прибытие - у пассажиров проверяют ПЦР-тесты, QR-коды, заполненные анкеты.

Во Внуково сегодня также заметили скопление людей, связанное с контролем коронавирусных документов.

Люди в очередях стоят без особого социального дистанцирования, в Москве установилась жаркая душная погода, поэтому многие и без масок.