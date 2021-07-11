С пассажира, который из-за духоты открыл дверь в самолете, взыщут убытки

С пассажира самолета, который должен был вылететь в Анталью из московского аэропорта Шереметьево, взыщут ущерб за открытый люк. Авиакомпания "Россия" намерена удержать с незадачливого клиента убытки за задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Напомним, утром Telegram-каналы сообщили, что пассажирам пришлось ждать вылета два часа и все это время в салоне не работала система кондиционирования. Закончилось томительное ожидание тем, что один из пассажиров взломал дверь самолета. В результате несанкционированного открывания люка, сработал аварийный трап.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что ущерб будет взыскан в судебном порядке. Также перевозчик считает, что задержка рейса на момент выходки пассажира составляла всего 20 минут.

Добавим, что в столице установилась жаркая погода