11 Июля 2021
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 425 человек. Это очередной печальный рекорд заболеваемости.

В тяжелом состоянии остаются 643 человека, 388 из них в реанимации, 281 пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. 16 человек за сутки умерли. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 763.

Из общего числа заболевших 193 случая пришлись на Екатеринбург.

Также заболевание выявлено у жителей Артемовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

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