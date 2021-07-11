"Не ела и не пила более суток". Лидер ячейки ЛДПР из Нефтеюганска решилась на "сухую" голодовку

Исполняющая обязанности координатора городского отделения ЛДПР в Нефтеюганске Ольга Васильева ужесточила условия своей акции протеста и ведет "сухую" голодовку. Об этом сообщается на ее странице ВКонтакте.

"Ввиду серьёзности вопроса, Ольга Владимировна по факту до сего момента вела "сухую" голодовку, не ела и не пила более суток. Это можно было наблюдать на ее личной странице в социальной сети Instagram, где ведётся прямой эфир этой акции", - сообщается в ее аккаунте.

О голодовке функционерка объявила накануне. Васильева требует включить ее в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено.