В России за сутки выявлено 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 25 тысяч новых случаев коронавируса. Бессимптомно протекали только 11% случаев, 749 человек за сутки умерли.

Лидером суточного прироста традиционно стала Москва - 5410 случаев. Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация с заболеваемостью в городе прошла пик и стабилизировалась.

На втором месте Подмосковье, где заболели 2,5 тыс. человек за сутки. В Петербурге 2007 новых случаев. Далее с большим отрывом следует Нижегородская область - 525, замыкает "пятерку" Воронежская область - 430 случаев.

Наиболее благополучными остаются Адыгея - 39 новых случаев, Еврейская автономная область - 29, Магадан - 20, Ненецкий автономный округ - 16 и Чукотский автономный округ - 7 новых случаев.