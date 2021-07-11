11 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Царские дни в 2019 году, божественная литургия (2021) | Фото: Накануне.RU

"Иннопром можно, крестный ход нет". Екатеринбургские священники обвиняют губернатора в двойных стандартах

Екатеринбургская епархия обвинила власти Свердловской области в непоследовательности - отмена крестного хода в честь Царских дней произошла вскоре после завершения международного форума Иннопром, который проводить разрешили. О двойных стандартах светского руководства региона высказался в эфире телеканала "Спас" секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

"Для них "Иннопром" традиционная и неотменяемая вещь. Если один раз отменишь, то может быть больше эту традицию не восстановишь. Они посчитали миллионы, которые потеряют, и решили этого не делать. Это вопрос приоритетов", - посетовал священник.

По мнению епархии, решение свердловских властей не согласовывать крестный ход означает лишь отказ руководства региона помогать в организации шествия.

"То, что губернатор не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. Вероятно, это будет сопряжено с трудностями прохождения людей", - отметил игумен Вениамин, пояснив, что согласованные мероприятия имеют сопровождение - перекрываются дороги, а также шествие сопровождают машины с мигалками, передает Коммерсант-Урал.

"Это не значит, что люди, которые приедут почтить память святых Царственных страстотерпцев, куда-то растворятся потому, что их не согласовали", - подчеркнул секретарь епархиального совета.

Отметим, областные власти считают, что епархия находится с ними "в диалоге" и к понедельнику примет "правильное решение".

Крестный ход был отменен решением губернатора в связи с резким ростом числа COVID-зараженных. Новый митрополит Екатеринбургский Евгений в свою очередь объявил, что крестный ход пройдет и без разрешения светских властей. Как реагировать на несанкционированное мероприятие, пока не решили ни власти ни силовики.

Организация и проведение несанкционированного массового мероприятия, призывы к участию в нем, перекрытие дорог влекут за собой уголовную ответственность для ответственных лиц.

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Теги: крестный ход, царские дни, крестный ход, епархия



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