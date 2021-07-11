Бывший замгубернатора Сахалинской области, бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин арестован

Бывший замгубернатора Сахалинской области, бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин арестован на два месяца по решению суда. Также под стражу на этот же срок заключен бывший директор РПК "Сила цвета" Дмитрий Платонов.

Владимир Чудаев находится под подпиской о невыезде и активно сотрудничает со следствием, передает Sakhalin.info.

Дело о "присвоении или растрате" в отношении Федечкина, Чудаева и Платонова было возбуждено 9 июля. Сегодня стало известно о втором уголовном деле, возбужденном в отношении Чудаева и Федечкина.

Напомним, в начале июня заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию. Федечкин был назначен вице-губернатором в декабре прошлого года. Он курировал информационную политику в регионе. До назначения возглавлял на Сахалине издательский дом "Губернские ведомости". В мае в издательском доме, который принадлежит правительству Сахалинской области, прошла выемка документов.

До 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ. В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании, откуда ушел в 2020 году.