11 Июля 2021
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Общество Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин: Третья волна в столице прошла пик

Третья волна коронавируса пошла на спад в Москве, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

Собянин отметил, что полный курс вакцинации от коронавируса в городе ежедневно проходят до 30 тыс. человек. Первый компонент получают до 90 тыс. человек в день. Мэр рассчитывает вскоре нарастить вакцинацию вторым компонентом до 80 тыс. в день, цитирует ТАСС выступление главы города по телевидению.

Отмечается, что мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки. "Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому", - добавил Собянин. Всего в столице около 110 тыс. человек в день прививаются от коронавируса.

Отметим, что вакцина "Ковивак" в столице закончилась за один день. На сайте главы и правительства Москвы сообщается, что вакцины центра им. Чумакова нет в наличии. Накануне сообщалось, что вакцина "Ковивак" появилась в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте было ограничено - не более 850 доз.

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Теги: сергей собянин, третья волна, вакцинация, пик



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