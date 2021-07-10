11 Июля 2021
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лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области 18 человек обратились к врачам за помощью из-за лесных пожаров

В Челябинской области помощь врача из-за природных пожаров потребовалась 18 жителям области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями", - говорит она.

Медработники дежурят в пунктах временного размещения. Специалисты городской больницы Карталы и скорой помощи готовы принимать пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медучреждения.

В Челябинской области на данный момент площадь пожаров составляет 14 тыс. га. В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов. Ранее в МЧС сообщали о 71 пострадавшем селении.

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Теги: поселок Джабык, эвакуация, лесной пожар, МЧС, Алексей Текслер, Запасное



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