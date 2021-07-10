В Нефтеюганске координатор ЛДПР объявила голодовку ради избрания в думу Югры

В Югре исполняющая обязанности координатора городского отделения ЛДПР в Нефтеюганске Ольга Васильева объявила голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

О голодовке она объявила сегодня, в 7.00, в соцсети "ВКонтакте". Активистка требует включить ее в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено.

"Списки кандидатов в депутаты окружного созыва утвержденные высшим советом партии и оглашенные 6 июля 2021 г., являющиеся неизменными вдруг стали измененными, включив туда ни с того ни с сего Селюкова кандидатом в областную думу самим Владимиром Вольфовичем. На основании пересмотра кандидатур в депутаты областного созыва и включения Селюкова, Васильева требует сделать эту же процедуру и для ее кандидатуры в думу Югры так как ее кандидатура не хуже Селюкова, включенного в список после оглашения, и Виктора Сысуна, занимающего два избирательных участка Нефтеюганска", - говорится в сообщении.