11 Июля 2021
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Ольга Васильева, голодовка (2021) | Фото: vk.com/id329031360

В Нефтеюганске координатор ЛДПР объявила голодовку ради избрания в думу Югры

В Югре исполняющая обязанности координатора городского отделения ЛДПР в Нефтеюганске Ольга Васильева объявила голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

О голодовке она объявила сегодня, в 7.00, в соцсети "ВКонтакте". Активистка требует включить ее в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено.

Ольга Васильева, голодовка(2021)|Фото: vk.com/id329031360

"Списки кандидатов в депутаты окружного созыва утвержденные высшим советом партии и оглашенные 6 июля 2021 г., являющиеся неизменными вдруг стали измененными, включив туда ни с того ни с сего Селюкова кандидатом в областную думу самим Владимиром Вольфовичем. На основании пересмотра кандидатур в депутаты областного созыва и включения Селюкова, Васильева требует сделать эту же процедуру и для ее кандидатуры в думу Югры так как ее кандидатура не хуже Селюкова, включенного в список после оглашения, и Виктора Сысуна, занимающего два избирательных участка Нефтеюганска", - говорится в сообщении.

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Теги: Ольга Васильева, голодовка, ЛДПР, дума Югры



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