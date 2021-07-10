Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Об этом сообщил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка во время Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство — 2021", который прошел в Нальчике.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - приводят его слова "РИА Новости".

Идею привлечь казаков к обеспечению общественной безопасности, Чайка выступил еще в марте. Добавим, что Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. В ее состав вошли также органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также другие подразделения.