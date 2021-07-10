Депутат КПРФ Наталья Крылова рискует остаться без мандата

Депутат думы Асбеста Наталья Крылова рискует остаться без мандата, передает корреспондент Накануне.RU.

На состоявшейся сегодня конференции Свердловского областного отделения КПРФ были названы фамилии кандидатов партии по одномандатным округам. По одномандатному Асбестовскому округу в заксобрание будет избираться спикер думы Асбеста Андрей Самарин. Крылову выдвигают как кандидата в Госдуму по Асбестовскому избирательному округу. Впрочем, как отмечают эксперты, шансы на победу у Крыловой невелики.

Сама депутат предстоящие выборы называет "неравной борьбой" с представителями "ЕР" и рассчитывает на победу.

Список кандидатов на выборы депутатов заксобрания Свердловской области возглавили первый секретарь свердловского обкома КПРФ, депутат заксобрания и руководитель фракции Александр Ивачев, депутат заксобрания Игорь Аксенов, и генерал-лейтенант Тарас Исаков.

"В нашей команде люди истинно народных профессий - врачи, военные, рабочие, юристы, экономисты, учителя. И, конечно, в лучших традициях советского времени – интернациональный состав. КПРФ убеждена, что только такие депутаты в парламентах могут достойно защищать народные интересы, а не интересы олигархов", - прокомментировал прошедшую конференцию Александр Исачев.

