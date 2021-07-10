Над Дейр-эз-Зором заметили два американских вертолета

Вертолеты армии США, выполняющие дежурный полет, были замечены на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Они пролетели вдоль долины Евфрата над районами, контролируемыми курдами, а затем скрылись над пустыней. Об этом сообщает пользователь Twitter.

Американские войска наращивают свое присутствие в Сирии на фоне вывода активов из Ирака. На востоке страны командование США совместно с боевиками осуществляет незаконную разработку сирийских нефтяных месторождений. Добытую нефть в цистернах выводят в Ирак, а конвои охраняются радикалами, которых американское правительство называет «умеренной оппозицией». Помимо прочего, военные США вывозят из Сирии пшеницу, сообщает информационное агентство SANA. Согласно источникам, колонна из 45 грузиков выехала из сирийской провинции Хасака на север Ирака.

Известно, что в Сирии назревает очередной гуманитарный кризис, который усугубляется из-за незаконного присутствия американских войск. Пока другие государства направляют в Сирию продуктовые наборы, чтобы помочь населению, американцы крадут у сирийцев пшеницу.

Правительство САР неоднократно призывало к выводу американского контингента, однако Вашингтон игнорирует требования Дамаска, ссылаясь не необходимость борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Известно, что группировка была разгромлена еще в 2017 году при участии «ЧВК Вагнера», однако американцы все еще используют «борьбу» с боевиками как оправдание своего произвола на Ближнем Востоке.

Присутствие войск США спровоцировало топливный кризис, поскольку правительство Сирии и народ страны лишены доступа к природным ресурсам страны.