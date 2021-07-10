Путину доложили о пожарах в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по телефону проинформировал президента РФ Владимира Путина о ситуации с лесными пожарами в регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент поручил сформулировать предложения по восстановлению жилья, которое жители утратили в результате лесных пожаров. По данным ТАСС, детей из пострадавшего района, отправят отдыхать на Черное море.

Как сообщало Накануне.RU, в Челябинской области на данный момент площадь пожаров составляет 14 тыс. га. Напомним, в населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов. Ранее в МЧС сообщали о 71 пострадавшем селении.

Всего со вчерашнего дня для тушения природных пожаров применялась авиация МЧС России, выполнено нарастающим итогом 30 сбросов общим объемом 290 тонн, в том числе самолетом Бе-200 - 13 сбросов, 116 тонн, вертолетом Ми-8 - 21 сброс, 87 тонн, самолетом Ил-76 - 4 сброса, 84 тонны. Авиация продолжает работать.

От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению лесных пожаров привлечено 632 человека, 142 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна. В том числе от МЧС России 387 человек, 65 единиц техники.

По прогнозу, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району.