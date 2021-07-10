В СМИ появилось видео задержания депутата Бурнашова: орал матом и угрожал полицейским

В СМИ появилась видеозапись задержания депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Ее опубликовал telegram-канал Properm.ru, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах мужчина угрожает полицейским, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

"Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли где вы живете? Взяточники. Ни одного рубля не взял взятки. Вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?", — возмущался Бурнашов.

Напомним, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Возбуждено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым.

Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".