Пострадавшим от пожара жителям Челябинской области выплатят 10 тысяч рублей

Пострадавшим жителям поселков Джабык и Запасное, выплатят единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на неотложные нужды. Об этом было сказано сегодня, на заседании оперативного штаба, которое в поселке Новокаолиновом провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Также деньги получат те, кто полностью утратил имущество - 100 тыс. руб., в случае частичной утраты – 50 тыс. руб. Степень утраты будет определять комиссия.

"По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте", - подчеркнул Текслер.

По его словам, ситуация с пожарами улучшается. В настоящее время угрозы жилью и людям нет.

В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов. Ранее в МЧС сообщали о 71 пострадавшем селении.

Всего со вчерашнего дня для тушения природных пожаров применялась авиация МЧС России, выполнено нарастающим итогом 30 сбросов общим объемом 290 тонн, в том числе самолетом Бе-200 - 13 сбросов, 116 тонн, вертолетом Ми-8 - 21 сброс, 87 тонн, самолетом Ил-76 - 4 сброса, 84 тонны. Авиация продолжает работать.

От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению лесных пожаров привлечено 632 человека, 142 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна. В том числе от МЧС России 387 человек, 65 единиц техники.

По прогнозу, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району.