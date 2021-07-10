10 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Политика Центральный ФО В России Краснодарский край
курорт, море, анапа, краснодарский край, отдых (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае туристы без прививки могут получить штраф в 30 тысяч рублей

В Краснодарском крае туристов, которые не пройдут вакцинацию в течение трех дней после приезда на отдых, ждет штраф в размере 30 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации края.

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности".

Напомним, с 1 августа меняются правила посещения Кубани. Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней.

В июле, туристы, которые переболели COVID-19, должны иметь при себе один из медицинских документов: сертификат о перенесенном заболевании, при условии, что прошло не более шести месяцев до заселения, отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения), сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;

Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до заселения.

Ранее Ростуризм вновь призвал смягчить требования к туристам на Кубани. В ведомстве сообщили, что отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются.

Напомним, власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа. Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться.

Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила. Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус. В Роспотребнадзоре рекомендовали разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших. Позже власти пошли на эту уступку.

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Теги: кубань, вакцинация, краснодарский край, туристы



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Ранее 07.07.2021 16:09 Мск Ростуризм вновь призвал смягчить требования к туристам на Кубани
Ранее 01.07.2021 00:02 Мск Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края без прививки
Ранее 29.06.2021 20:18 Мск Авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край – источник


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