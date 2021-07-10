10 Июля 2021
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ЯRUS, логотип, социальная сеть (2021) | Фото: ЯRUS

Социальная сеть «ЯRUS» открывает новые точки на карте России

Администрация новой социальной сети «ЯRUS» организовала конкурс на лучший видеоролик «Необычная Россия». За два месяца редакция конкурса получила более 5 тысяч роликов из 73 российских регионов. В финал прошло 100 работ, однако призовые места заняли лишь три участника. Они получат ценные призы.

Участники должны были снять видео о примечательном месте своего региона. На яркий рассказ о городе, деревне или любой другой интересной локации отводилось три минуты. Жюри уделяло особое внимание творческому подходу. Организаторы отметили, что столь масштабная активность конкурса организовывалась для ознакомления пользователей социальной сети с самыми отдаленными уголками России. Суммарно ролики набрали около 2,5 миллионов просмотров.

ЯRUS, социальная сеть, логотип(2021)|Фото: youtube.com/ скрин

Первое место в «Необычной России» занял Сергей Руденко из Краснодарского края. Он устроил виртуальную экскурсию по станции Варениковская. Комиссия высоко оценила трогательный рассказ автора о мотивах принять участие в конкурсе, а также яркие кадры его работы. Победитель получит приз – квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Второе место заняли жительницы Орла Анна Ваганова и Ольга Хомутова. Они представили на суд жюри видеопрогулку по своему городу. Эксперты оценили интересную подачу истории Орла, приятный голос экскурсовода и особую съемку, которая дала ощущение полного погружения. Авторы получат iPhone 12 Pro на 256gb.

Третье место занял житель Волгоградской области Руслан Итакаев. Он рассказал об острове Сарпинском. Автор сумел выполнить работу в сложной смешанной технике. Он использовал кадры, снятые «с руки» и с квадрокоптера. Также Руслан добавил в свою работу семейные фотографии, что акцентирует внимание зрителей на семейных ценностях. Призер получит цифровую камеру GoPro.

Организаторы поблагодарили россиян за активность и отметили колоссальные показатели участия в конкурсе. Ознакомиться с работами победителей можно в приложении «ЯRUS».

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Теги: ЯRUS, социальные сети, необычная россия, виртуальная экскурсия



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