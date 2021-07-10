10 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
паводок, компенсации, выплаты, жилой дом (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Свердловские спасатели просушили 112 жилых домов, пострадавших от паводка

Свердловские спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы, сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС России.

Силами спасателей из 112 жилых домов в трех муниципалитетах Свердловской области, где на неделе были паводки, откачали воду. В Горноуральском городском округе завершены работы по просушке домов и откачке воды в 37 домах. В Верхнесалдинском городском округе просушен 61 жилой дом. В городском округе Нижняя Салда откачана вода и просушено 14 домов. Размер нанесенного стихией ущерба устанавливаются. Жителям пострадавших домовладений будут выплачены компенсации.

Волонтеры оказывают помощь жителям по восстановлению быта, организована доставка воды, продуктов питания, предметов первой необходимости.

Также была укреплена дамба Верхнесалдинского ГТС. Скальным грунтом отсыпано за сутки 7000 кубометров, всего с начала работ 32000 кубических метров.

Всего продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 309 человек, 70 единиц техники, в том числе от МЧС России 121 человек и 20 единиц техники.

Напомним, ранее в трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории.

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Теги: паводок, компенсации, выплаты, жилой дом



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