В Челябинской области пожар уничтожил 71 строение

По последним данным, общая площадь пожаров в Челябинской области в трех районах составляет 14 тыс га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Вчера огонь перекинулся на два населенных пункта Джабык и Запасное. Пламя уничтожило 71 строение. Пострадавших нет, жители были своевременно эвакуированы. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 - дети.

Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда.