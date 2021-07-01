01 Июля 2021
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Общество В России
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Facebook, WhatsApp и Twitter могут заплатить до 24 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

На компании Facebook, WhatsApp и Twitter собираются составить административные протоколы из-за отсутствия с их стороны подтверждения локализации баз данных россиян на территории РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Таким образом, компании WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб., в то время как Facebook и Twitter могут заплатить до 18 млн руб. за повторное нарушение.

"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сообщили в ведомстве.

Со стороны WhatsApp это первое нарушение требования о локализации, а для Facebook и Twitter – уже второе.

Напомним, что сегодня Роскомнадзор направил в ведомства запрос об использовании еще шести VPN-сервисов. Речь идет о блокировке сервисов Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Помимо этого, по иску Роскомнадзора, суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога", который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных.

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Теги: Роскомнадзор, локализация данных, Facebook,  WhatsApp,  Twitter



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