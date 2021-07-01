01 Июля 2021
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Общество Курганская область
поликлиника, благотворительность ,угмк, коридор, больница, двери (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Курганские больницы ограничили плановую госпитализацию пациентов

В связи с увеличением числа зараженных коронавирусной инфекцией, с 5 июля медучреждения Курганской области ограничивают плановую госпитализацию пациентов. Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе региона.

Исключением являются пациенты с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пациенты, получающие генно-инженерную биологическую терапию по профилям "ревматология", "пульмонология" и "гастроэнтерология", пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, а также пациенты, находящихся на гемодиализе.

"Ситуация требует принятия серьезных мер. Однако ограничение госпитализации не коснется тех, для кого это жизненно необходимо. Изменить ситуацию сможет вакцинация. Сегодня в область поступила партия вакцины из 2700 доз, чтобы процесс иммунизации не останавливался, и все, кто хочет обезопасить себя от болезни и ее тяжелых последствий, могли это сделать", - сообщила и. о. директора Департамента здравоохранения Курганской области Елены Островских.

Помимо этого, начиная с 5 июля, на временную изоляцию уходят курганские интернаты системы социального обслуживания населения с круглосуточным проживанием. Как и в пошлом году, сотрудники интернатов будут снова работать в посменном двухнедельном режиме.

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Теги: медучреждения, плановая госпитализация, коронавирус



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