Курганские больницы ограничили плановую госпитализацию пациентов

В связи с увеличением числа зараженных коронавирусной инфекцией, с 5 июля медучреждения Курганской области ограничивают плановую госпитализацию пациентов. Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе региона.

Исключением являются пациенты с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пациенты, получающие генно-инженерную биологическую терапию по профилям "ревматология", "пульмонология" и "гастроэнтерология", пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, а также пациенты, находящихся на гемодиализе.

"Ситуация требует принятия серьезных мер. Однако ограничение госпитализации не коснется тех, для кого это жизненно необходимо. Изменить ситуацию сможет вакцинация. Сегодня в область поступила партия вакцины из 2700 доз, чтобы процесс иммунизации не останавливался, и все, кто хочет обезопасить себя от болезни и ее тяжелых последствий, могли это сделать", - сообщила и. о. директора Департамента здравоохранения Курганской области Елены Островских.

Помимо этого, начиная с 5 июля, на временную изоляцию уходят курганские интернаты системы социального обслуживания населения с круглосуточным проживанием. Как и в пошлом году, сотрудники интернатов будут снова работать в посменном двухнедельном режиме.