01 Июля 2021
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кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

Ректор МИФИ Михаил Стриханов покинул свой пост

Михаил Стриханов покинул свой пост ректора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобрнауки РФ, временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен его выпускник, первый заместитель директора Центра фундаментальных исследований "Курчатовский институт" Владимир Шевченко. В новую должность он вступает с 3 июля текущего года.

В Минобрнауки также отметили, что Шевченко обладает большим опытом работы с мегапроектами, предложенными и реализуемыми Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

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Теги: Стриханов, Шевченко, МИФИ, увольнение



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