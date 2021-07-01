Директор Шарташского лесопарка возмутился "похабной" работой подрядчика

Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге Артур Зиганшин высказался о работе подрядчика, выполняющего работы по благоустройству территории. Фото парка и пост, полный возмущения, Зиганшин опубликовал у себя в Facebook.

"Смотрю на это убожество, поверьте, хочется оторвать руки подрядчикам, которые это и многое другое сделали в парке! Стыд и срам! Будем добиваться, чтобы подрядчики в рамках гарантийных обязательств все переделали!" – заявил директор лесопарка.

Он также отметил, что его пост не является призывом к насилию в сторону подрядной организации, однако это не отменят "криворукости" рабочих, которые не только "сделали все криво, отвратительно и похабно", так еще и оставили после себя в лесопарке мусор и стройматериалы.

Напомним, в апреле Артур Зиганшин заявил, что вход в парк может остаться бесплатным. При этом, в том же месяце стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в лесопарк на Шарташе. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев. Вход в лесопарк, который сейчас является бесплатным, оценили в 0,5% величины прожиточного минимума. Согласно документу, нововведение вступит в силу 1 января 2031 года.