01 Июля 2021
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Армия 2020, солдаты в масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В российской армии стартовала ревакцинация военных и их семей

Военнослужащие Российской армии пройдут ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Прививочные мероприятия стартовали сегодня – 1 июля.

Ревакцинация также распространяется на семьи военных, федеральных государственных гражданских служащих, гражданский персонал и военных пенсионеров, прошедших полный курс вакцинации до 1 января 2021 г. Благодаря этому в Вооруженных силах РФ сформирован коллективный иммунитет к COVID-19.

Согласно официальным данным Минобороны РФ на 30 июня 34 тыс. 282 военных в Вооруженных силах РФ уже переболели коронавирусом.

Напомним, что ревакцинацию в России можно будет пройти через шесть месяцев после перенесенного коронавируса или после первичной вакцинации. ранее глава НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург призвал ревакцинироваться каждые полгода. Он же добавил, что болезнь, перенесенная в легкой форме, не является иммунной защитой.

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Теги: коронавирус, военные, ревакцинация



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