Источник: Мишустин поручил провести covid-вакцинацию среди чиновников

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, среди чиновников будет организована массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине.

По его словам, поручение предполагает не принудительную вакцинацию, а создание возможности для нее. Так, например, чиновники смогут поставить прививку от COVID-19 на своем рабочем месте.

Напомним, что сегодня в Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", а запись на прививку этим препаратом была приостановлена. Когда Минздрав поставит новую партию препарата не уточняется. При этом иностранные вакцины от COVID-19 могут быть разрешены в России уже через два-три месяца.