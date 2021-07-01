01 Июля 2021
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Политика В России
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Источник: Мишустин поручил провести covid-вакцинацию среди чиновников

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, среди чиновников будет организована массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине.

По его словам, поручение предполагает не принудительную вакцинацию, а создание возможности для нее. Так, например, чиновники смогут поставить прививку от COVID-19 на своем рабочем месте.

Напомним, что сегодня в Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", а запись на прививку этим препаратом была приостановлена. Когда Минздрав поставит новую партию препарата не уточняется. При этом иностранные вакцины от COVID-19 могут быть разрешены в России уже через два-три месяца.

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Теги: Мишустин, вакцинация, коронавирус, чиновники



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