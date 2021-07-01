01 Июля 2021
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора по блокировке "Глаза Бога"

Суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога", который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора бота Евгения Антипова.

По его словам, в иске Роскомнадзора звучало требование заблокировать именно тот бот, на котором была найдена личная информация. Таковым являлся клон "Глаза Бога", который не имеет никакого отношения к этой истории.

"Этот бот никакого отношения ко мне не имеет. Сайты все функционируют, главный бот функционирует. Полностью деятельность "Глаза Бога" в целом никто не запрещал - удалили бот, вообще не имеющий отношения ко мне", - заявил Антипов, добавив, что к его сайту и боту у Роскомнадзора пока никаких претензий нет.

При этом, решение суда может повлиять на включение интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Напомним, в начале февраля создатель и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер теперь будет блокировать каналы, которые раскрывают личные данные людей. В частности, были заблокированы несколько каналов, где публиковались номера и адреса участников протестов в России. Также были удалены каналы, где появились домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров.

Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.

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Теги: Глаз Бога, Роскомандзор, суд, персональные данные



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