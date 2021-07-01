Тамбовский активист едва не лишился жизни после жалобы Путину на строительство мусорного полигона

Неизвестные чуть не убили активиста и бизнесмена, который просил Путина препятствовать строительству мусорного полигона в Тамбовской области. А женщина, испугавшись угроз, отказывалась рассказывать в прямом эфире о плачевном состоянии детсада в Новокузнецком.

Схватка из-за мусора

Утром 1 июля в Тамбовской области, как передает «Московская газета», совершено нападение на предпринимателя и активиста Романа Герасимова, который накануне в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» сообщал о проблемах строительства мусорного полигона в регионе и просил препятствовать реализации проекта.

Против появления в регионе мусорного полигона Герасимов и его одноидейцы ведут борьбу уже давно. ИА «Онлайн Тамбов.ру» пишет, что за беспокойство о будущем Дегтянского села бизнесмен чуть не поплатился жизнью.

Нападение произошло в начале девятого утра 1 июля прямо у ворот дома общественного деятеля, проживающего в деревне Березовка. Мужчина покинул дом и собирался отъезжать, когда из кустов к нему поспешили трое неизвестных. Нападавшие силой пытались вытащить жертву из машины. Произошла потасовка, в ходе которой пострадал предприниматель.

На странный шум выбежали жена и сын бизнесмена. Увидев свидетелей, трое мужчин начали распылять слезоточивый газ, а после эвакуировались с места происшествия на автомобиле без номерных знаков.

Близкие вызвали Герасимову бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали жертву потасовки в больницу Тамбова. Предварительно сообщается, что его жизни ничего не угрожает, но окончательно о последствиях нападения можно будет говорить, когда будут результаты всех необходимых исследований.

Найти нападавших по горячим следам не удалось. Их машина без номерных знаков обнаружена неподалеку от места ЧП. По всей видимости, правонарушители бросили автомобиль и пересели на другое транспортное средство, на котором скрылись в неустановленном направлении. Интересно, что за день до покушения неизвестные порезали Герасимову колесо его автомобиля.

Также любопытно, что волонтеры, регистрировавшие вопросы к президенту, связались с Романом Герасимовым перед трансляцией, попросив бизнесмена и других активистов быть на связи для обсуждения проблемы с мусорным полигоном в режиме реального времени с президентом. Общественники готовились высказаться, но сделать это им было трудно, так как на территории Дегтянского сельсовета в день трансляции почему-то пропал интернет.

Из больницы Герасимов прислал видео:

Пострадавший говорит:" Сегодня 1 июля 2021 года. Вчера была «Прямая линия» президента Владимира Владимировича Путина, которому мы направляли свое обращение. Наше обращение заметили, оно, конечно, не попало в эфир. Сегодня с утра около моего дома на меня напали три человека, нанесли несколько ножевых ранений. Я так предполагаю, что единственное основание это сделать — то, что мы свами делаем. Я думаю, что те люди, которые так поступают и те, кто их поддерживают, в том числе местные власти, они за все ответят и получат то, что им положено по заслугам. Я пока себя чувствую нормально".

Стоит отметить, что после окончания «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал свою оценку. Чиновник рассказывал, какие вопросы местные жители задавали президенту страны, но о теме мусорного полигона не упомянул.

За месяц до «Прямой линии» активиста подозревали в «несанкционированном проникновении на территорию», где ведется строительство экотехнопарка «Центральный».

Ранее в администрации Тамбовской области признали экотехнопарк «Центральный» приоритетным инвестпроектом для региона. Александр Никитин заявил, что субъект рассчитывает получить государственную поддержку на его строительство, стоимость которого составляет почти 2 млрд рублей.