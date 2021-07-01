"Это сарай". Глава ЦИК отчитала Сергей Обертаса за состояние избирательного участка

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала председателя избиркома Челябинской области Сергея Обертаса за плохое состояние избирательного участка в Кунашакском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

27 июня в муниципалитете прошли повторные выборы депутата Совета Усть-Багарякского сельского поселения. В частности, голосование проводилось на избирательном участке в поселке Элеваторный, который и вызвал критику Памфиловой.

"Это не соответствует никаким критериям. Я не понимаю, это не такие большие затраты: отштукатурить, побелить. Ничего сложного нет. Это не паркет вам дубовый. Это можно сделать с минимальными затратами, если есть совесть, неравнодушие и уважение к своим гражданам, которые придут в этот сарай. Я не знаю куда смотрит Сергей Обертас, председатель комиссии Челябинской области. Был ли он там, видел ли это, как он среагировал на это. Коллеги, это недопустимо", - заявила глава ЦИК.

По словам Эллы Памфиловой, они не требуют "каких-то дворцов или невероятных трат".

"Но там, где можно, нужно сделать так, чтобы ни вам не было стыдно, ни нашим избирателям. Надеюсь, что, Сергей Обертас, вы сделаете выводы. И я прошу всех, у кого есть такие помещения, по мере сил приведите в порядок", - подчеркнула она.

В пресс-служба челябинского облизбиркома отметили, что предоставление помещений под участковые избирательные комиссии входит в полномочия глав районов. При этом Сергей Обертас подчеркнул, что обеспокоен сложившейся ситуацией, поэтому в регионе будет проведена проверка всех УИКов.

"Именно поэтому, еще в прошлом месяце мы нашли другое помещение для избирательного участка 1096, он будет располагаться в посёлке Синарский, на улице Станционной, 2 А. И глава Кунашакского района уже принял решение о внесении этих изменений. Чтобы не допустить таких ситуаций, областной избирком инициировал проверку всех УИКов в плановом режиме", - отметил он.