На перевале Дятлова установили памятник, посвященный погибшим студентам

В память о погибших в 1959 г. студентах УГТИ-УПИ на перевале Дятлова установили скульптуру Георгия Эмви. Об этом художник написал в своем Instagram.

По его словам, четырехметровый памятник ему и его команде пришлось тащить на перевал четыре дня, при том, что конструкция была в разобранном виде.

"Этот памятник - собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь, потерпеть поражение можно за считанные секунды и буквально в паре шагов до успешной концовки, и как результат - ты теряешь все. Работа в команде - также ключевой момент. Пускай мы воздвигли историю - мемориал и память 9 погибшим, но лично для меня, как для создателя - это намного больше. У каждого из нас может случиться свой личный перевал Дятлова, и крайне важно справится со всеми невзгодами", - написал Георгий Эмви.

Напомним, что в феврале текущего года депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев принял участие в экспедиции на перевал Дятлова. О своем не менее захватывающем приключении он рассказал в социальных сетях, поделившись впечатлениями и переживаниями.