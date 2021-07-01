01 Июля 2021
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Общество В России Москва
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в столице

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на сайте мэра столицы.

Следующую партию препарата поставит Минздрав, когда именно – не уточняется.

28 июня в Москве во второй раз закончилась вакцина от коронавируса "КовиВак". Аналогичная ситуация уже была 22 июня, тогда возобновить прививки смогли только через три дня – с новой поставкой.

Между тем, сегодня в Москве стартовала ревакцинация. Пройти ее можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России. Сообщалось, что в столице в наличии вакцина "Спутник V" и новая вакцина "Спутник Лайт".

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Теги: ЭпиВакКорона, вакцина, Москва



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