Вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в столице

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона", запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на сайте мэра столицы.

Следующую партию препарата поставит Минздрав, когда именно – не уточняется.

28 июня в Москве во второй раз закончилась вакцина от коронавируса "КовиВак". Аналогичная ситуация уже была 22 июня, тогда возобновить прививки смогли только через три дня – с новой поставкой.

Между тем, сегодня в Москве стартовала ревакцинация. Пройти ее можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России. Сообщалось, что в столице в наличии вакцина "Спутник V" и новая вакцина "Спутник Лайт".