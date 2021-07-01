"Союз" с британскими спутниками OneWeb успешно стартовал с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Восточный. Это коммерческий беспилотный запуск – на борту находятся 36 спутников британского проекта OneWeb.

В Роскосмосе отмечают, что это пятый полностью коммерческий запуск с Восточного, который реализуется по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании "Старсем" для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb.

Между тем, недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в результате введения американских санкций выгодный контракт по OneWeb может в ближайшее время "уйти товарищу Маску" – европейские компании, опасаясь попадания в "черные списки" США, не смогут работать с Россией.