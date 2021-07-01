01 Июля 2021
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Общество В России
видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

ГИБДД готова разрешить ездить по хорошим российским дорогам со скоростью 150 км/ч

В ГИБДД рассматривают возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч. Такие послабления могут быть введены только на тех участках, где это будет безопасно, передает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаил Черников.

Он добавил, что такое послабление будет с радостью принято водителями: "Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела".

Эксперты отмечают, что скоростные участки могут появиться на новых, а также платных трассах. Например, на М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, а также на будущей скоростной трассе М12 Москва-Казань-Екатеринбург.

"Там действительно скорость возможна и 150, и, честно говоря, и сильно больше. Таких дорог чрезвычайно мало, но они есть. Неплохо было бы все дороги пересмотреть, где скорость ограничена 90 км/ч, а ее могли бы сделать запросто 110-130 км/ч. Надеюсь, это только первый шаг в парадигме повышения скорости", - цитирует радио "Говорит Москва" вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

В Госдуме также приветствуют инициативу автоинспекции. "Поддерживаем предложение ГАИ России. Это давно пора сделать. А регионам прекратить искусственно занижать скоростной режим, чтобы обеспечивать работу камер фотовидеофиксации, зарабатывать деньги для региональных бюджетов и афиллированных коммерческих структур. И вообще пора провести инвентаризацию всех дорог на предмет соответствия дорожных знаков разметки, а также ликвидировать все "ловушки", - написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Теги: гибдд, максимальная скорость, автомагистраль, трасса



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