"Социальные дебилы": резонансные высказывания ушедшего в отставку бессменного ректора ВШЭ

Бессменный ректор Высшей школы экономики (ВШЭ, национальный исследовательский университет) Ярослав Кузьминов оставил пост.

Причина его ухода пока неизвестна. Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над "Стратегией-2020" и другими реформами экономики и системы госуправления. Также он известен своими зачастую резонансными высказываниями.

К примеру, совсем недавно Кузьминов назвал причиной бедности россиян плохую успеваемость в школе. "Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников", - заявил он.

В мае теперь уже бывший ректор ВШЭ высказал мнение, что значительная часть российского среднего класса во время пандемии угодила прямиком в бедность, минуя "протосредний класс". Он назвал "дефектом нашей политики" то, что государство "поддерживало производство" и не поддерживало представителей среднего класса.

В 2019 году учебное заведение попало в скандальную историю, связанную с задержанием студента ВШЭ Егора Жукова, который стал одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Сообщалось, что Кузьминова вызывал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и "предложил прекратить фронду". Параллельно в Сети появилось открытое письмо сотрудников ВШЭ, в котором они заявляли, что не позволяют проводить в стенах вуза "радикальные политические акции, под каким бы предлогом это ни делалось".

Еще раньше, в 2018 году, после принятия властями пенсионной реформы, Кузьминов согласился с мнением, что "откладывать дальше реализацию мер по повышению пенсионного возраста нельзя". "Если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 млн человек к 2024 г., а к 2030 г. почти треть населения стран будут составлять люди старших возрастов", – пояснил он.

Еще один аргумент Кузьминова заключался в том, что при сохранении существующей системы выплаты пенсий, их размер ввиду нехватки финансирования будет неизменно снижаться.

В 2017 году высказывание ректора ВШЭ про выпуск "социальных дебилов" сравнили с экстремизмом. Кузьминов, напомним, заявил, что через 10 лет людям пригодятся всего три навыка: умение искать и отбирать нужную информацию в потоке данных, умение работать с большими данными и умение себя показать, то есть коммуникативные навыки. В средней школе, по его мнению, должны учить трем обязательным компонентам - иностранному языку, финансам и праву. Сейчас эти направления в среднем образовании неразвиты, поэтому на выпуске мы получаем, как выразился ректор вуза, "социальных дебилов".