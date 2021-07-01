01 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2013) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте мать судят за гибель в огне двоих детей

31-летней матери из Сургута грозит срок за гибель в огне двух маленьких детей, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Ей грозит до четырёх лет колонии.

Напомним, утром 11 марта в одном из жилых домов по улице Брусничная в СОТ "Здоровье" в Сургуте произошёл пожар, унесший жизни брата и сестры шести и восьми лет. Дети были дома одни и не смогли выбраться из горящего строения. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9.22, спустя 18 минут на место прибыло семь единиц техники и 22 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. На тот момент строение уже полностью было охвачено пламенем, произошло обрушение кровли. Ликвидировать открытое горение удалось только в 10.09. Оба тела были обнаружены в одной из комнат без внешних признаков насильственной смерти. По словам очевидцев, мать погибших утром ушла в торговый центр.

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Теги: пожар, дети, гибель, СОТ Здоровье



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