В оперштабе подтвердили временную нехватку covid-коек в Екатеринбурге

В оперативном штабе Свердловской области подтвердили нехватку койко-мест для больных коронавирусной инфекции в медучреждениях Екатеринбурга. В связи с этим зараженных госпитализируют в ближайшие города.

"Маршрутизация меняется по принципу оперативного оказания медицинской помощи и зависит от ряда факторов, в том числе от возможностей, которые имеются у медучреждений, где развернуты "ковидные" госпитали, в конкретное время", - ответили Накануне.RU в оперштабе.

Напомним, что из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом на Среднем Урале и резкого увеличения количества зараженных и госпитализируемых жителей уральской столицы, подхвативших коронавирус, одну супружескую пару из Екатеринбурга отправили в Березовский. Также заболевших везут в Верхнюю Пышму, Сысерть и Полевской.

Городскую клиническую больницу №40 частично перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. При этом власти региона, построив мобильный COVID-госпиталь еще в начале пандемии в 2020 году, уже второй год не могут запустить его. Сначала он располагался в "Экспо-центре", потом его решили перенести на Широкую речку и установить на базе Центра медицины катастроф, но пациентов он не принимает по техническим причинам. На строительство и оснащение объекта было потрачено более 300 млн руб.

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