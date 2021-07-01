Назван возраст, в котором россиянки чаще всего рожают первого ребенка

Росстат озвучил статистику по возрасту российских женщин, которые в 2020 году впервые стали мамами.

Так, чаще всего россиянки рожают первого ребенка в 25 лет – у таких мам в прошлом году родилось 39,4 тыс. детей, передает RT. Также много первых родов приходится на возраст 24 года (37,4 тыс. детей) и 26 лет (37,1 тыс.).

Второго ребенка чаще всего рожали женщины в 31 год, третьего и четвертого — в 33 года. Пятого ребенка и последующих детей чаще всего рожали 35-летние россиянки.

Самый ранний возраст рождения первого ребёнка — 12 лет (у матерей такого возраста родилось трое детей). Одна женщина родила своего первого ребенка в 59 лет.

Эксперты отмечают, что средний возраст первых родов в России увеличивается, как, впрочем, и во всем мире.